"Sono molto deluso. Abbiamo iniziato bene la partita e creato tante occasioni. Sono frustrato perché stasera abbiamo perso due punti" ha detto Olivier Giroud a DAZN nell'immediato post-partita con il Napoli, match finito 2-2 dopo l'iniziale vantaggio di 2-0 del Milan. "Per un attaccante fare gol è molto importante, sono felice per me perché non segnavo da cinque partite di campionato, ma non sono soddisfatto al 100% perché voglio il meglio per la squadra.

Sono frustrato, abbiamo fatto un grande primo tempo e fa male. Ho visto la vittoria dell'Inter prima della partita e spero che non avremo rimpianti più avanti. Ma ci sono tante partite e non molleremo mai".