La disfatta della Nazionale italiana contro la Macedonia del Nord ha riportato alla luce la necessità di investire maggiormente (e meglio) nei settori giovanili. “Qualcosa cambierà solo se tutti inizieremo a crederci davvero – dice oggi Francesco Palmieri, responsabile del settore giovanile del Sassuolo con un passato da attaccante in Serie A –. I giovani devono giocare e sbagliare, non essere fatti fuori al primo errore. Ma dovrebbe succedere ovunque, per questo dico che servirebbe un’impostazione dall’alto, come ad esempio l’obbligo di portare ogni anno in prima squadra uno o due calciatori delle giovanili. I ragazzi non sono mai pronti… se non ci si crede si fa fatica. E poi – aggiunge nell'intervista a La Gazzetta dello Sport – si dovrebbe imporre alle società di investire nei centri sportivi, non è possibile che alcune squadre non abbiano nemmeno i campi per fare allenare le varie under. Si parla di giovani in difficoltà, ma ci scordiamo che hanno bisogno di attenzioni continue e solo con strutture all’avanguardia e allenatori retribuiti è possibile seguirli davvero e non disperderli".