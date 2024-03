La Juventus era una delle favorite per lo scudetto, anche secondo Alberto Gilardino. Secondo l'allenatore del Genoa, protagonista in conferenza stampa alla vigilia della trasferta contro i bianconeri, "Allegri è un allenatore molto bravo e la Juve è una squadra molto forte e attrezzata con giocatori di caratura internazionale. Hanno vinto tantissimo ma hanno fatto un percorso di crescita con tanti giovani e giocatori di esperienza e qualità. Sono partiti fra i favoriti per vincere il campionato quest'anno. E' inutile dire che la Juve è una squadra difficile da affrontare".

Ma c'è il pericolo di un rilassamento vista la posizione tranquilla in classifica? "Non abbiamo questo tipo di pensiero in testa sennò non avremo fatto una partita del genere a San Siro (contro l'Inter, ndr) e nemmeno un secondo tempo del genere col Monza. C'è la volontà di fare il massimo".