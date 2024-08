Archiviato il pareggio last minute contro l'Inter, il Genoa si prepara per la sfida al Monza. Alberto Gilardino ha presentato il match nella classica conferenza stampa di presentazione: "Ho visto la partita di Empoli ma penso abbia una forte identità - le parole del tecnico del Grifone -. L'anno scorso hanno giocato per un periodo a tre, poi hanno cambiato e sono passati a quattro. A Empoli hanno giocato nuovamente a tre, hanno mantenuto un profilo di gioco che va ad esaltare le caratteristiche dei propri giocatori. Ad Empoli ha fatto vedere giocatori di palleggio come Pessina ed incontristi come Bondo. Maldini poi è un talento fortissimo palla al piede, hanno Vignato e Mota. Hanno tanta scelta e per questo dicevo che sarà una gara molto equilibrata dove noi dobbiamo saperci esaltare come fatto con l’Inter ma sarà tutta un’altra partita. Dovremo essere bravi nell’approccio iniziale e stare all’interno della partita con grande spirito di unità".