Emanuele Giaccherini concorda con Simone Inzaghi rispetto all'analisi del derby di Milano, perso ieri sera dalla sua Inter contro il Milan: "Non ho visto la solita Inter, a parte gli ultimi 25 minuti del primo tempo. Ha giocato al di sotto delle sue potenzialità, giocando male il secondo tempo. Doveva ammazzare la partita e non lo ha fatto: questo è quello che ha fatto più male a Inzaghi - il pensiero dell'ex centrocampista della Juve a DAZN -. Do grande merito al Milan, ha fatto veramente una prestazione di livello".