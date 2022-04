Intervenuto a DAZN, Emanuele Giaccherini ha detto la sua su Juventus-Inter di scena stasera all'Allianz Stadium: "È il derby d'Italia, la partita più bella di questo campionato - analizza l'ex centrocampista bianconero -. Poi se la giocano due squadre fortissime: la Juve che è in netta ripresa e in fiducia, con tantissime cose positive, dall'altra parte l'Inter che è un po' più in difficoltà, però si parla sempre dei campioni d'Italia in carica, quindi sarà un bellissimo derby. Entrambe le squadre hanno bisogno di questa vittoria. L'Inter, se vincesse stasera, si ricandiderebbe ancora ad essere la favorita, il calendario lo conosciamo tutti. Ma è importante anche per la Juve, perché vincendo alimenti sempre il sogno scudetto. Certo, è ancora lontano, però se vinci stasera dai un bel segnale al campionato".