Intervistato da Sportitalia, l'ex centrocampista di Napoli e Juventus, Emanuele Giaccherini, ha parlato del campionato italiano, dell'ultimo derby di Milano e della sua favorita per lo scudetto. Di seguito le sue parole.

Pioli è stato duramente criticato dopo il derby: troppo?

"Sì, è stato troppo criticato: ha pagato più l'entità del risultato che la partita in sé. È l'allenatore che si è evoluto di più negli ultimi 2-3 anni ed ha vinto uno Scudetto non certo scontato. Il Milan ha avuto la stessa continuità dell'Inter".

La Stracittadina è stata un incidente di percorso?

"Una giornata no ci sta, Pioli paga il fatto che fosse un derby. Se avesse perso 5 a 1 contro il Sassuolo avrebbe fatto meno clamore".

Allegri si vede dietro ad Inter, Milan e Napoli. Pioli lo vede in prima fila: chi ha ragione?

"Per lo Scudetto l'Inter è la favorita. Poi Pioli vuole far capire che Juventus è forte e che l'assenza delle coppe può pagare. Anche il Napoli sta tornando: il campionato è lungo e ci sarà una bella corsa a 4".