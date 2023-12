"Ho visto un'Inter un po' stanca" ha detto l'ex calciatore Emanuele Giaccherini a DAZN nel post partita di Genoa-Inter, match finito per 1-1 valso alla squadra di Inzaghi un rallentamento in ottica scudetto. "Quella contro il Genoa era una gara fisica e si vedeva che alcuni giocatori erano in riserva, è stata una gara fatta di duelli e momenti duri. L'Inter ha retto bene, c'è stato errore di Sommer ma era andata in vantaggio, sicuramente l'Inter di qualche settimana fa avrebbe vinto questa gara" ha detto.

"Acerbi ha parlato di parametri zero e giocatori Inter andati via? Acerbi tiene il profilo basso, togliersi un po' il peso che l'Inter vinca con 15 punti di vantaggio e si dà peso alla Juve come se si rimbalzano le responsabilità" ha poi aggiunto dopo le parole di Francesco Acerbi.