Nel corso di Open Var, la trasmissione di DAZN in cui gli esponenti dell'AIA e dei vertici arbitrali fanno ascoltare gli audo tra arbitri e VAR e commentano gli episodi, Andrea Gervasoni, ex-arbitro ora assistente del designatore Gianluca Rocchi, ha analizzato alcuni degli episodi avvenuti nell'ultima giornata, su tutti il fallo di Bastoni su Duda in occasione del gol del 2-1 dell'Inter sull'Hellas Verona: "Analizzeremo l'episodio di Milano per capire il mancato intervento. È stato un errore? Assolutamente sì. Dovremo parlare con il Var Nasca per capire se ha considerato l'intervento di Bastoni un body check e invece è lui che intenzionalmente va a colpire con il corpo il difensore avversario. Il gol andava annullato"

Sul VAR Nasca, Gervasoni conferma la 'retrocessione' in Serie B: "Come in tutte le squadre ci sono momenti complicati, bisogna quindi abbassare la testa e continuare a lavorare. Vogliamo dargli tranquillità, qualche passaggio in Serie B, come sempre successo per arbitri, assistenti e varisti, per recuperarlo in vista del resto della stagione e vediamo come reagisce”.

Gervasoni è poi tornato anche su Genoa-inter, dove invece si era discusso di una possibile spinta di Bisseck su Strootman in occasione del gol nerazzurro: “Porto come esempio un episodio simile: Verona-Lazio ed il goal annullato a Casale per una spinta. La spinta a due mani è punibile. A Genova Irrati ha ritenuto che fosse di leggera entità. Come commissione abbiamo ritenuto che in caso di una spinta a due mani il VAR deve richiamare. In un’occasione come questa l’arbitro deve essere richiamato e penso che avrebbe annullato la rete. La bravura di Irrati è nel valutare live le situazioni e la spinta è stata considerata minore rispetto a quella di Verona-Lazio, ma doveva esserci il check dell’arbitro”.