Manuel Gerolin, ex difensore di Roma e Udinese, commenta per Tutto Mercato Web il possibile super attacco dell'Inter per la prossima stagione: "Il ritorno di Romelu Lukaku mi ha stupito, evidentemente verrà messo da parte Edin Dzeko. Sui cavalli di ritorno però io sono titubante. Anche Paulo Dybala? Con uno come lui bisognerebbe cambiare qualcosa. Ma se prendi Dybala vuol dire che hai in mente qualcosa di speciale”.