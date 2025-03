La Federazione calcistica tedesca ha reso noti i numeri di maglia dei giocatori convocati dal ct Julian Nagelsmann per il doppio confronto contro la Nazionale italiana valido per i quarti di finale di Nations League. Come si nota nell'elenco diramato sui canali ufficiali della DFB, il difensore interista Yann Bisseck, maglia numero 31 in nerazzurro, ha scelto il 17 per la sua prima esperienza nella Mannschaft.