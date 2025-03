In attesa della prima vittoria del 2025, l'allenatore del Genoa, Patrick Vieira si è presentato in conferenza stampa della vigilia della trasferta in casa del Cagliari, match in programma per venerdì all'Unipol Domus. Durante la chiacchierata con i giornalisti presenti al centro sportivo Gianluca Signorini di Pegli, il tecnico del Grifone è tornato sulla partita giocata con l'Inter qualche giorno fa.

Che atmosfera ti aspetti a Cagliari?

"Sarà un’atmosfera calda ma noi abbiamo giocato ultimamente a San Siro, uno stadio complicato e difficile, facendo una partita coraggiosa e giocando con intensità. Vuol dire che fuori casa siamo capaci di fare cose interessanti".

Dopo la partita con l’Empoli ci sono state critiche. Se l’aspettava?

"Le critiche fanno parte del nostro mondo. Però due cose per me sono importantissime è capire dove eravamo settimane fa e dove siamo oggi. Sulla partita che abbiamo giocato, è mancata intensità. Abbiamo giocato a Milano contro l’Inter e la squadra mi è piaciuta molto ma abbiamo preso zero punti. Abbiamo giocato in casa contro l’Empoli, è mancata intensità e non abbiamo fatto la nostra miglior partita ma abbiamo preso un punto. Abbiamo vinto tre gare in casa e pareggiato una ed è una cosa positiva per noi. Ai giocatori ho detto di mettere la classifica da una parte e concentrarci sulla partita".