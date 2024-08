Partita ufficialmente in queste ore la prevendita per Genoa-Inter, prima giornata della Serie A 2024/2025, in programma sabato alle 18.30 a Marassi. Come riportato dal club sui suoi canali ufficiali, i tagliandi sono disponibili sul sito ufficiale del club rossoblu, nelle ricevitorie abilitate Vivaticket, al Ticket Office del Porto Antico e allo Store di Chiavari.

I residenti in Lombardia possono acquistare solo titoli di accesso del Settore Ospiti, riservati a possessori di fidelity card, disponibili dalle ore 10 di martedì 13 agosto al prezzo di 35 euro.