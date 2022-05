Il piano di Alexander Blessin per salvare il Genoa parte dalla gara di domani con la Juve, una sfida che deve essere necessariamente del riscatto per il Grifone dopo il dolorosissimo ko nel derby della Lanterna di sabato scorso: "Quando si perde non è mai facile, ma con la Juventus sarà un match completamente diverso - assicura a Sky Sport -. Loro indubbiamente partono davanti a noi, hanno grandissima qualità individuale, noi dobbiamo badare a questo ma ho sentito che possono cambiare qualche giocatore, e il loro focus forse è sulla Coppa Italia. La questione è quanti giocatori cambierà, ma non parlo di questo perché hanno talmente tanta qualità che se per esempio non giocano Pellegrini o Danilo tanti altri possono prendere il loro posto. La Juve - ha concluso il tecnico tedesco - sarà in ogni caso una grande squadra sul campo contro di noi. Noi dovremo fare qualcosa in più, con molto coraggio, per provare a dargli fastidio, stressarli e portarli a dire: 'forse per noi oggi non è il giorno migliore, concentriamoci sulla finale di Coppa Italia…'".