L'Eintracht Francoforte potrebbe giocare quasi in casa al Camp Nou giovedì contro il Barcellona. Questo perché è annunciato dalla Germania un autentico esodo di sostenitori: si parla addirittura di 20-30mila persone pronte a raggiungere la Catalogna, sebbene la dotazione per il solo settore ospiti sia di 4.775 biglietti. "Pazzesco, allora sarà una partita casalinga... Si può fare", dice ai microfoni di Kicker l'ex giocatore dell'Eintracht Francoforte Gelson Fernandes, che poi ricorda il precedente di tre anni fa con l'invasione di Milano: "Mi ricordo la nostra vittoria per 1-0 sull'Inter anegli ottavi di finale di Europa League di tre anni fa, quando 15.000 tifosi ci acclamarono".