Alessandro Gazzi ha presentato a SportWeek il suo ultimo libro, "Un lavoro da mediano. Ansia, sudore e Serie A". Nel parlarne, è passato attraverso l'esperienza al Bari con Antonio Conte e quella con il Torino. "Mi ha detto: 'Giocatori come te non ce ne sono in Serie B' e io sono diventato subito un soldato di Conte - racconta riguardo all'ex tecnico interista - Mi sono calato nella sua preparazione stancante, magari gratificante. Con lui ho esplorato il mio corpo, ho oltrepassato i miei limiti. A Bari sono stato sette anni e ho vissuto tutto quello che un calciatore può vivere. A Torino ho ottenuto i migliori risultati, sono arrivato in Europa League e ho disputato la mia miglior partita in assoluto, un Torino-Inter 0-0".