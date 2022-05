Ivan Gazidis, Ceo del Milan, ha parlato ampiamente ai microfoni del Guardian tornando sullo Scudetto vinto dai rossoneri ma toccando anche temi extracampo come ad esempio la questione Super League: "Guardate, la vera Super League è la Premier League che ha un pubblico globale e si sta allontanando dagli altri campionati europei. Se non facciamo nulla, quello sarà il futuro del calcio. Ho vissuto in quella bolla e la Premier League ha fatto un lavoro fantastico. Ma la proposta della Super League è stata vista in modo molto diverso in Italia rispetto all'Inghilterra. La nostra scelta difficile al Milan è stata semplicemente quella di essere dentro oppure no. Abbiamo dovuto fare la scelta responsabile per il club. Milano non guidava questo treno. All'Arsenal mi sono opposto con veemenza alla Super League e l'ho bloccata, perché la Premier League è completamente in ascesa. La cosa più importante è avere un modello sostenibile per il calcio europeo. Il fair play finanziario è un passo in quella direzione, ma non è del tutto efficace. Dobbiamo pensare collettivamente in modo responsabile al futuro del calcio. Un futuro dominato dalla Premier League a livello globale va bene se vivi in ​​Inghilterra. Ma il resto d'Europa ha bisogno di una visione più positiva".