L'ex arbitro Claudio Gavillucci è stato intervistato da Sportitalia.com per parlare dell'episodio che ha contraddistinto l'ultimo turno di campionato, il tocco col braccio di Christian Pulisic nell'azione del gol vittoria del Milan sul Genoa. Commentando il parere di alcuni opinionisti sulla presenza di ex calciatori al VAR, Gavillucci spiega: "Più che un coinvolgimento di ex calciatori mi auspico in futuro un intervento dell'IFAB per adeguare ed aggiornare il protocollo d’ingaggio ed utilizzo del Var, anche quando ci sono forti dubbi d’irregolarità ed a fronte di immagini che non siano chiarissime, ma che messe a disposizione dall’arbitro (che in campo ha vissuto l’episodio) lasci a tutti gli addetti ai lavori, compresi gli spettatori, la sensazione di aver fatto il massimo per prendere la migliore decisione possibile".

Gavillucci poi aggiunge: "Ci sono stati episodi simili delle scorse stagioni: Milan-Udinese, gol di Udogie, Juventus-Sampdoria ed Inter-Juventus, gol di Rabiot e Vlahovic. Sono stati trattati dai rispettivi Var alla stessa maniera del Var Di Paolo in Genoa-Milan, in un modo che risulta essere corretto. In tutti i casi i ragazzi di Rocchi hanno seguito pedissequamente ed in maniera uniforme il protocollo Var ancorché discutibile se consideriamo il Var al servizio del calcio ed uno supporto tecnologico utile agli arbitri affinché escano dal campo avendo preso la migliore decisione possibile".