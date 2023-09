Gian Piero Gasperini non vuole entrare nei mind games tra allenatori per la lotta allo Scudetto. Il tecnico dell'Atalanta, alla vigilia della partita contro la Juventus, interpellato in conferenza stampa sulle parole di Stefano Pioli che dà i bianconeri favoriti per il titolo va in dribbling: "Sono giochetti che fanno tra di loro. Li lascio a loro, noi non c'entriamo", conclude con un sorriso.