Chi vincerà lo Scudetto? Gian Piero Gasperini, intervenuto in conferenza stampa dopo il match perso dalla sua Atalanta contro il Napoli, non vuole sbilanciarsi in conferenza stampa: "Difficilissimo dirlo, c'è grande equilibrio, dipenderà dal rush finale, bisognerà capire chi avrà entusiasmo e condizione. Dipenderà dalla condizione dell'ultimo mese".