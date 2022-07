Gian Piero Gasperini, allenatore dell'Atalanta, ha risposto nel corso dell'intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport a una domanda anche su Giorgio Scalvini, il nuovo giovane interessante uscito dalla sempre fertile cantera orobica: "Nei due mesi di preparazione voglio scoprire dove può crescere meglio. È un ragazzo intelligente e sa sfruttare le sue caratteristiche in difesa ma contro attaccanti veloci come Rafael Leao faccio giocare Marteen De Roon. Ha 18 anni e non so quale sarà la sua evoluzione, sono curioso di scoprirlo come lo è Roberto Mancini. Sappiamo che ha un grande futuro. Alessandro Bastoni mi dava gli stessi dubbi sull'età. In fase d'attacco Scalvini è superiore".