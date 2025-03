All'atto di ricevere la Panchina d'oro speciale per il trionfo in Europa League quest'oggi al CONI, Gian Piero Gasperini, tecnico dell'Atalanta, ha fatto capire di non pensare al momento di rinnovare il proprio contratto in scadenza nel 2026, preferendo concentrare i propri pensieri sul presente: "Io sto molto bene dove sono, poi in tutte le cose c'è un inizio e una fine. L'inizio si sa, la fine no, ma adesso noi viviamo di presente e il presente è che ci sono partite molto difficili per tutte quante le squadre, devo dire che è un campionato bellissimo".

Gasperini fissa gli obiettivi per la sua squadra: "Siamo concentrati a spendere bene le nostre energie, anche quest'anno questa squadra è stata straordinaria, vorremmo fare bene anche il finale, poi è quello che conta di più".