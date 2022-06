Marotta è più bravo di Cherubini, pensano in molti, lei che dice?

“Non dimentichiamo quello che ha fatto la Juventus in tutti questi anni. Secondo me è presto per giudicare e io sono uno che non dà mai per morti i bianconeri. Sono sicuro che faranno una grande squadra, possono sbagliare una volta non due”.

Lukaku che ormai sta sbarcando a Milano farà di nuovo la differenza?

“Penso di sì. Anche perché Inzaghi è simile nel modulo e nel modo di giocare di Antonio Conte. E’ chiaro che il mister è una persona intelligente e farà di tutto per sfruttare il belga al massimo. Lukaku conosce già l’Italia, si tratta di un ritorno, perciò credo farà di nuovo la differenza”.