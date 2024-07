"Sono troppe le partite. Ma facendo questi tornei incameri soldi in cassa. La questione è prettamente economica ormai". Questo il pensiero di Luigi Garzya a proposito del Mondiale per club espresso a TMW Radio, dove l'ex calciatore giallorosso ha risposto a vari temi che riguardano il calcio attuale e la stagione che sta per cominciare.

Inter sempre avanti con distacco?

"Sì. È una macchina quasi perfetta. Sono forti in tutti i reparti, hanno comprato le pedine giuste, dei ricambi che sono titolari. Non è facile battere una squadra così. Quest'anno punteranno di sicuro sulla Champions, ma non so quante potranno batterla in campionato".

Napoli, è arrivato Conte. Come vede questa avventura?

"Lui è un mio amico, ma l'ho criticato quando era giusto farlo. Dove è andato era sempre difficile ottenere risultati, ma lui riesce a far rendere tutti al 100%. L'ossatura è la stessa dello scudetto, ci può stare un anno deludente, se ha accettato è perché ha visto che c'è del materiale per fare bene. Credo che alla fine arriverà Lukaku, che conosce a memoria il gioco di Conte e farà tanti gol. Per me ci divertiremo quest'anno".

Il Milan riparte da Fonseca:

"È una bella sfida, non sarà facile in uno dei club più titolati al mondo. Sostituire Pioli non è semplice. Da dire però che sarà una delle principali squadre che lotterà per lo Scudetto ce ne passa, ho i miei dubbi. Hanno preso Morata, che è molto forte, ma non c'è niente di scontato. Vedo l'Inter davanti e poi qualche gradino sotto le altre".