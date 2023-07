Luigi Garlando, sulle colonne della Gazzetta dello Sport, ha analizzato il profilo di Lazar Samardizc in chiave Inter: "Può fare la mezzala a destra, accentrandosi per liberare il mancino. Meglio se coperto da un esterno tattico: a Udine Pereyra. Samardzic ha il lancio per scatenare la corsa di Dimarco sul lato opposto. Ma Inzaghi può anche educarlo da play centrale: ha qualità e la sfrontatezza per uscire in dribbling dalla pressione. Potrebbe fare innamorare i tifosi che, dopo Sneijder, non hanno più avuto un vero giocoliere tecnico di cui infatuarsi".