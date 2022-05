Luigi Garlando, dalle colonne de La Gazzetta dello Sport, fa il punto sulla situazione scudetto in salsa milanese: "Il risultato di San Siro costruirà l'atmosfera di Cagliari. Dovesse vincere il Milan, l'Inter cercherà comune la vittoria per garantirsi il diritto alla speranza fino all'ultima giornata - sottolinea la Rosea -. Un po' come comprare il biglietto della lotteria per poter sperare nella vincita milionaria. Ma è chiaro che, magari anche solo inconsciamente, i sacri ardori si smorzerebbero un filo. Al contrario, uno scivolone del Diavolo a San Siro, cancellerebbe d'incanto la fatica dei 120' di Coppa Italia e lancerebbe l'Inter alla ricerca del sorpasso con gambe leggere".