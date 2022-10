Luigi Garlando, sulle colonne de La Gazzetta dello Sport, ha commentato a ruota libera la gara di ieri con spunti di riflessione personali: "Ce l’ha messa tutta l’Inter per non vincere una partita che aveva già in tasca, ma non ce l’ha fatta. Si è imposta all’ultimo minuto di recupero grazie a un rinvio di Venuti sullo stinco di Mkhitaryan: 4-3. Un altro inno alla proverbiale follia che le scorre nelle vene. Il Toro, arrivato a 6 gol, ha raggiunto una maturità tecnica e agonistica impressionante: 3 gol di destro, 3 di sinistro, come nessuno in Serie A. Barella ha preso parte a 50 gol in Serie A. Alla sua età non lo aveva fatto nessuno. Dall’inizio della stagione scorsa ha servito ben 17 assist, come soltanto De Bruyne e Milinkovic. Due individualità che hanno pochi riferimenti al mondo".