Umberto Gandini, presidente della LBA di pallacanestro, ha lanciato una proposta a proposito della situazione degli impianti sportivi italiani in un'intervista al portale spagnolo 2Playbook.es, specializzato in business dello sport: "Purtroppo, abbiamo impianti molto vecchi, che sono stati costruiti 40 o 50 anni fa, con un’altra mentalità e finalità. Non succede solo nel basket, ma anche negli stadi di calcio italiani".

Gandini porsegue: "Ci sono segnali di cambiamento, Tortona ha pronto il suo impianto, Venezia lo avrà tra alcuni anni mentre in altre città come Trento e Bologna vi sono progetti ma credo che serva una sorta di Piano Marshall dedicato agli stadi e agli impianti sportivi nel nostro Paese”.