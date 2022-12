Adriano Galliani , amministratore delegato del Monza , ha parlato ai giornalisti presenti nel corso dell'incontro tra la società biancorssa e i media: "Non so che tipo di Monza troveremo a gennaio, ma sicuramente inizia un altro campionato, tutto nuovo. I ragazzi lavorano proprio come fanno durante la preparazione estiva. Nel 2022 si è disputato un torneo di 15 partite, nel 2023 se ne disputa un altro di 23, dopo una preparazione che è esattamente come quella estiva dal punto di vista dei tempi. Abbiamo seguito la tradizione sudamericana: campionati nell'anno solare e non 'scolastico'".

Sta già affilando le armi per il mercato di gennaio?

"No no, il mercato va e viene. Siamo in tanti perché abbiamo dovuto cambiare cinque formazioni. I cambi di categoria ti portano a queste situazioni, dalla C alla A è normale cambiare tante pedine e alcuni non vogliono lasciarci".