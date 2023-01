Prima del calcio d'inizio della sfida tra Cremonese e Monza, l'ad dei brianzoli Adriano Galliani è tornato ai microfoni di DAZN sull'esultanza dopo il 2-2 siglato contro l'Inter: " Non ci credevo al pareggio, era abituato ai derby col Seregno. E poi dicevo: 'Ma no, ma no', non urlavo 'Milan'".