A pochi minuti dal calcio d'inizio della partita di Coppa Italia contro il Frosinone, l'ad del Monza Adriano Galliani parla ai microfoni di Sport Mediaset sulle strategie per l'ultimo mese di mercato dopo la raffica di acquisti di queste settimane: "Ho deciso di non fare vacanze, fino al 1° settembre vedremo se fare qualcosa. Lavoriamo per un difensore centrale, poi se il presidente Berlusconi non mi caccia prima vedrò quale altro reparto rinforzare fino al 1° settembre. Lasciando stare i portieri". Glissando poi a domanda su Mauro Icardi: "Se lo prendo? Non lo so... Non si parla di mercato, vediamo cosa succede. Io ero abituato ai giorni del condor, ma saranno dal 30 agosto al 1° settembre. Aspettiamo".

Ma come mai il Monza ha deciso di prendere solo giocatori dal campionato italiano? "Quest'anno sarà come in Argentina, con un campionato di Apertura e uno di Clausura. Abbiamo preso gente che conosce la Serie A perché con gli stranieri ci vuole sempre tempo perché si ambientino e quest'anno non possiamo permetterci di non fare bene da subito". Chiosa sul suo podio per lo Scudetto: "So che da venti anni lo Scudetto lo vincono Inter, Juventus e Milan. Non credo che usciremo da questo schema, poi la classifica sarà difficile da dipingere. La Roma farà un grandissimo campionato, il Napoli è una buona squadra. Poi da tifoso del Milan mi auguro che vincano i rossoneri".