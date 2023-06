Adriano Galliani, ad del Monza, parlando ai microfoni di Sky Sport dal Grand Hotel di Rimini aggiorna sull'eventuale arrivo di Roberto Gagliardini, svincolato dall'Inter: "Deciderà lui, è un giocatore importante ma a me in tutti i reparti manca soprattutto Silvio Berlusconi, dico davvero. Poi se non sarà lui arriverà un altro giocatore, ma il problema in questo momento nella mia testa non è l'arrivo di un centrocampista".