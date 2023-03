Giuseppe Galli, presidente dell'AIACS (l'Associazione che riunisce i procuratori sportivi in Italia), ha parlato in un'intervista a Tuttomercatoweb delle finestre di mercato decise per la Serie A. "Il mercato aperto durante l'anno non piace agli allenatori? Hanno ragione, io ritornerei al vecchio mercato, a giugno e a ottobre. Il mio lavoro era bellissimo, ora nel calcio si gioca sempre ed è un problema con il mercato sempre aperto. L'associazione calciatori dovrebbe dare un input anche dal punto di vista delle troppe gare che si giocano".