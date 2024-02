Intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva, l'allenatore Giuseppe Galderisi ha parlato così del momento vissuto dall'Inter e delle sue chance di fare strada in Champions League: "Per l'Inter adesso arriveranno impegni importanti e nel calcio bisogna avere sempre le antenne dritte, ma la forza di questa squadra è quella di giocarsi le partite, mantenendo sempre lo stesso stile pur cambiando i giocatori. In Serie A non credo che nessuna squadra potrà raggiungerla. In Champions mi auguro che faccia strada, non ho visto giocare un calcio strepitoso in questa prima parte della competizione e l'Inter è all'altezza di tutte. Sa preparare bene le partite e gestirle".