"Il derby è sempre il derby. Sarà una bella partita, perché sia l'Inter che il Milan hanno grandi calciatori. Sarà un derby in cui non si sa chi è veramente il favorito". Così Fabio Galante, intercettato dai microfoni di Rai Sport, a poco più di un'ora dal calcio di inizio della stracittadina milanese a San Siro. "Inter favorita? Io ho fatto i derby di Torino, Genova, Milano, credetemi: quando giochi il derby non c'è mai un favorito", le parole dell'ex numero 5 nerazzurro.