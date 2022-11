Ancora Fabio Galante ai microfoni di DAZN, sollecitato sul derby d'Italia. Questa volta per l'ex difensore nerazzurro è un tuffo nel passato. Qual era la partita che sentiva di più l'ex presidente della Beneamata? "La partita che Moratti sentiva di più era quella della Juventus, del Milan o le gare di Champions. Ne abbiamo giocate… Quella con la Juve la sentiva tanto, in quegli anni poi era sempre una sfida al vertice, partite sentite fatte da squadre di grandissimi campioni. Non sto ad elencare quelli della Juventus perché ne aveva tanti, ma anche l’Inter in quel periodo con Ronaldo, Baggio, Bergomi, Pagliuca, Simeone, Zamorano… ne aveva di campioni. Erano partite spettacolari" ha risposto.