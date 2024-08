Prima del match contro il Lecce, Inter TV raccoglie l'opinione di Fabio Galante intervistato nella mixed zone di San Siro: “Sempre un’emozione, poi la prima partita del campionato nuovo. È sempre bello tornare e vedere quest’atmosfera, sono felice di essere qui. Quest’anno l’Inter secondo me è più forte, sono felicissimo siano rimasti quelli dello scorso anno e sono arrivati giocatori forti. La società ha lavorato bene”.

Cosa ti aspetti dalla partita?

“Le prime partite sono quelle più difficili perché le squadre non sono alla massima condizione. Queste sono partite che per il Lecce rappresentano una bella vetrina, giocheranno spensierati cercando di fare bella figura e mettere in mostra le loro qualità qui a San Siro. L’Inter per renderla facile deve sbloccarla subito, se no possono sorgere difficoltà. Ma le prime sono sempre difficili”.

Ci sarà la possibilità di vedere qualcosa di nuovo come le tre punte?

“Con la rosa che ha, Simone Inzaghi può avere tante alternative. Anche gli attaccanti possono giocare in tre, io credo che tanti giocatori possono occupare diversi ruoli. Anche quest’anno Inzaghi ci farà vedere qualcosa di nuovo ma perché i giocatori dell’Inter hanno quelle qualità che permettono loro di fare grandi giocate ovunque li si metta. L’Inter è completa, i ragazzi per me ci faranno divertire”.