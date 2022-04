"Complimenti all'Inter, ieri sera ha fatto una bellissima partita e non ha sbagliato nulla". Il giorno dopo la finale di Coppa Italia conquistata battendo il Milan 3-0, Fabio Galante si complimenta con la squadra nerazzurra ai microfoni di TMW. Prima di auspicarsi che questa impresa possa avere un riflesso positivo anche in campionato: "Inter, Milan e Napoli hanno le stesse possibilità di vincere lo scudetto, mancano ancora tante partite, ogni gara va giocata. L'Inter ha ritrovato lo smalto migliore, speriamo che possa essere decisivo per vincere il campionato".

Il discorso, poi, si sposta su Lautaro Martinez, autentico mattatore ieri sera: "Quando un attaccante non segna per 3-4 partite si parla già di crisi, capita a tutti di non fare gol, ma le qualità di Lautaro non sono mai state messe in discussione, è fortissimo, è stato solo un momento no. Lui con Dybala? I giocatori forti possono giocare con chiunque e dove vogliono. Possono giocare insieme, solo un matto potrebbe dire no a questa coppia".

In conclusione, Galante si sofferma sui giudizi contradditori che i media hanno riservato a Inzaghi nelle varie fasi della stagione: "La stampa dovrebbe essere più equilibrata. Inzaghi era un fenomeno, poi da esonero, ora nuovamente fenomeno. Non c'è equilibrio, in Italia si mette in discussione troppo presto un allenatore".