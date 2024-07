Napoli già da Scudetto? A rispondere è l'ex calciatore azzurro Gaetano Fontana, che intervenuto a Radio Punto Nuovo, ha chiarito: "Non è una condanna correre per lo Scudetto. Gli azzurri sono un club di alto livello e devono competere per vincere, sempre. Quindi ci sta che le avversarie aggiungano pressione, ma fa parte del gioco. Chi arriva a Napoli deve essere consapevole che si gioca per vincere ora che c’è Conte, altrimenti lo stesso Conte lo trita e lo butta via. Nessun proviamoci, il Napoli va in campo per la posta più importante in palio".