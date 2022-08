Simone Inzaghi, a una settimana dall'inizio della Serie A, non sa se potrà contare effettivamente su Milan Skriniar, leader del pacchetto arretrato nerazzurro, ricercato da diverse big d’Europa. In particolare è il Paris Saint-Germain che punta sulla sua qualità per rinforzare una squadra che punta senza indugi alla conquista della Champions League. Anche gli esperti di Sisal vedono in avanti i transalpini offerti a 2,50, favoriti rispetto al Chelsea di Thomas Tuchel – fissato in quota a 6 - che dopo l’acquisto di Kalidou Koulibaly dal Napoli cerca un altro difensore di spessore internazionale per dare la caccia alle due grandi d’Inghilterra- Manchester City e Liverpool – sperando in una nuova impresa europea come nella stagione 2020/21.