Primo gol stagionale per Samuele Mulattieri, attaccante in prestito al Frosinone dall’Inter. Il giocatore classe 2000 ha messo a segno il gol del 3-0 nel largo successo della formazione ciociara sul Brescia. Mulattieri era entrato in campo al 75’ al posto di Moro, segnando poi dieci minuti più tardi.