Dopo l'irrefrenabile sfogo nel post-gara contro il Southampton che ha sollevato qualche polemica, continua a spirare l'uragano che vede protagonista Antonio Conte, sempre più verso l'addio. Ad aver messo nel mirino il tecnico leccese sono anche i suoi giocaotri stessi che avrebbero mostrato più di un semplice mal di pancia nei suoi confronti, palesando una rottura nei rapporti con il manager ex Inter. Secondo il Sun infatti Conte non sarebbe più gradito a una fetta di spogliatoio, che si sarebbe rivolta direttamente alla dirigenza del Tottenham chiedendo l'esonero immediato. Una richiesta che appare comprensibilmente difficile, visto l'ingaggio percepito dal leccese che in quel di Londra guadagna 17 milioni di euro.