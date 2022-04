Ermedin Demirovic, attaccante nazionale bosniaco del Friburgo, parlando ai microfoni di SWR Sport ha rivelato la sua ammirazione totale per il compagno di Nazionale Edin Dzeko: "L'ho adorato, ho sempre voluto essere come lui, ora gioco in Nazionale con lui. Cerco di imparare da lui, di farmi dare consigli. Parliamo tanto. Dal rapporto con lui traggo enormemente vantaggio. E posso ancora lavorare sul mio gioco di testa rispetto a lui".