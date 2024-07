Presente al nuovo raduno di Operazione Nostalgia a Novara, Sebastien Frey, ex portiere di Inter, Fiorentina e Parma, spiega perché questo è l'Europeo dei portieri: "Oggi c'è modo di studiare con la tecnologia e di essere pronti alle lotterie di rigori, basti vedere Jordan Pickford che sulla borraccia aveva scritto dove i tiratori avversari avrebbero potuto calciare. Oggi sta funzionando questo, insieme alla bravura dei portieri. Perché io parto dal presupposto che un rigore parato è merito del portiere e non colpa del giocatore che sbaglia", dichiara alla Gazzetta dello Sport.

Intervistato da Sportitalia, Frey si è invece concentrato più sulle faccende dei nerazzurri: "Oaktree ha deciso di non cambiare all'interno di questa Inter, mantenendo una dirigenza che sta funzionando con delle persone molto valide e molto competenti. Questo è stato molto importante. Credo che per i prossimi due anni sarà così. L'Inter è tornata a vincere grazie a questi dirigenti e ha al suo interno Beppe Marotta, l'uomo più importante del calcio italiano. Lui e il suo staff sono le persone giuste per aprire un ciclo".