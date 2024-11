"La partita è stata più complicata del previsto, anche per i meriti del Venezia. Ho visto ritmi un po' lenti soprattutto a centrocampo, ma l'importante era vincere per prepararsi alle prossime partite considerando anche che l'Inter si è riavvicinata al Napoli". Sebastian Frey commenta così a Dazn quanto visto nel corso della gara tra Inter e Venezia.

"Credo che saranno fondamentali un po' tutti i giocatori - dice Frey riguardo al cammino dei nerazzurri -. Sono contento abbia recuperato Calhanoglu, credo sia il giocatore chiave. Ha recuperato anche Acerbi. La rosa è ampia. Un giocatore che sta molto bene è Frattesi, avrebbe forse meritato più spazio col Venezia per dargli un po' più di continuità. L'Inter è pronta per la lotta scudetto, ma uno degli obiettivi è anche andare avanti in Champions".