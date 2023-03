Carlos Freitas, ex dirigente della Fiorentina, a Tuttomercatoweb.com ha parlato in vista della sfida tra Inter e Porto in programma questa sera e non solo: "Inzaghi in discussione? Nelle grandi squadre italiane i ragionamenti si fanno alla fine dell’anno. Marotta è un grande dirigente, questa stagione c’è la particolarità del Napoli che è più forte di tutti. Credo che ogni decisione sia rimandata all’anno prossimo".