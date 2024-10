Prima del calcio d’inizio della sfida contro il Torino, Davide Frattesi arriva in postazione Sky Sport per la consueta presentazione del match: “Dobbiamo partire bene come a Udine e come in Champions, quello sarà fondamentale. Poi il Torino ha un ottimo gioco, per me è un po’ come il Bologna dell’anno scorso; sarà una partita difficile”.

Servirà la stessa convinzione iniziale espressa a Udine?

“Sicuramente. Poi dopo il derby era più facile perché c’era una reazione d’orgoglio importante. Oggi dobbiamo fare lo stesso con motivazioni diverse”.

Che sensazioni avete per la lotta Scudetto?

“È lunga, dobbiamo essere bravi a mangiare punti al Napoli. La lotta Scudetto ora è allargata a 4-5 squadre”.