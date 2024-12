Spazio anche a Davide Frattesi ai microfoni di Inter TV, dove il centrocampista nerazzurro si presenta con il solito sorriso e la solita ironia: "Sono contento per Marko e Kristjan che hanno segnato, Kristjan poi offrirà qualcosa perché ha segnato un gol olimpico. Scherzi a parte dopo essere usciti col Bologna l'anno scorso c'era aria di rivalsa e di arrivare fino in fondo".

Cosa hai detto a Kristjan nell'intervallo?

"Gli ho chiesto se voleva metterla così o meno".

Voleva metterla così?

"Non dico niente (ride, ndr)".

L'Udinese è partita forte, ma poi dominio nerazzurro...

"Sono partiti forte. Il mister ha detto che sarebbero partiti così poi dopo un'occasione all'inizio hanno fatto poco per far gol anche se sono un'ottima squadra. Siamo stati bravi a sbloccare la partita, bravissimo Aslla che ha fatto quel gol e poi siamo stati bravi a gestirla".

Sei il cocco di Spalletti? E hai sempre saputo di essere così forte negli inserimenti?

"Spalletti non è che abbia un cocco, siamo tutti cocchi, ci tratta tutti bene allo stesso modo. Per quanto riguarda la seconda domanda, dico la verità la prima stagione da professionista non ho neanche mai segnato, ero ad Ascoli. Poi a Empoli mi sono sbloccato e da lì ho sempre fatto gol, ma già prima di Ascoli sapevo che era una cosa nel mio dna, poi ci sono annate in cui hai fortuna e altre un po' meno, ma ce l'ho sempre avuta".

Questa sera non hai segnato, segnerai alla prossima?

"Speriamo".