Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match contro la Fiorentina, l'allenatore del Venezia, Eusebio Di Francesco è stato sollecitato a rispondere anche su Franco Carboni, reduce da un ritorno repentino in Italia dopo l'esperienza lampo al River Plate e dove a breve sposerà la causa del club lagunare.

L'arrivo di Carboni è una bocciatura per Haps? Come lo ha visto a Roma?

"Non parlo di mercato, ma sicuramente non ci sono bocciature, al massimo le scelte. Haps è entrato molto bene anche se sottoporta poteva fare

essere più determinato, ma mi è piaciuta la sua intraprendenza. Si è allenato poco ed ha avuto qualche problemino normale in settimana, ma ci tornerà utile a partire dalla Fiorentina, valuterò se farlo giocare dall'inizio".