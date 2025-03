Giovanni Francini, ex difensore scuola Torino e poi campione d’Italia con il Napoli, è stato raggiunto da Tutto Mercato Web a margine dell’intitolazione della Passeggiata Paolo Rossi, situata sul lato monti della litoranea Amerigo Vespucci, in località Ronchi vicino a Massa. Dove parla, tra le altre cose, del duello campionato tra Inter e Napoli: "Sicuramente l’Inter è favorita, ha una rosa più ampia. Il Napoli dalla sua ha magari meno partite di giocare. Questo potrebbe essere l’unico svantaggio per i nerazzurri”.